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Синоптики рассказали о погоде в Москве 22 августа

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Облачная погода с прояснениями, ожидается в столице в понедельник, 22 августа. Местами в Подмосковье прогнозируется небольшой дождь. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Согласно прогнозу синоптиков, днем в Москве воздух прогреется до +27…+29 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +16...+18 градусов.

Ветер будет иметь восточное и юго-восточное направление, скорость — 6–11 м/с, без порывов. Ночью ожидается переменная облачность, без осадков.

Атмосферное давление составит 754 мм ртутного столба.

Как ранее предупреждали синоптики, «оранжевый» уровень погодной опасности в столичном регионе будет действовать до 12 ч. 23 августа. Уточнялось, что в Москве и Московской области сохраняется чрезвычайная пожароопасность.

21 августа сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец отметил, что в Москве и Подмосковье в начале недели концентрация гари от лесных пожаров может увеличиться в 1,5 раза. Также ожидается ухудшение видимости до нескольких километров в понедельник с 5 до 9 часов утра.

Между тем, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с «Известиями» спрогнозировал, что из-за отсутствия осадков продукты горения еще будут оставаться в воздухе, даже когда пожары в Рязанской и Владимирской областях потушат.

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