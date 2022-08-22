Синоптики рассказали о погоде в Москве 22 августа
Облачная погода с прояснениями, ожидается в столице в понедельник, 22 августа. Местами в Подмосковье прогнозируется небольшой дождь. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.
Согласно прогнозу синоптиков, днем в Москве воздух прогреется до +27…+29 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +16...+18 градусов.
Ветер будет иметь восточное и юго-восточное направление, скорость — 6–11 м/с, без порывов. Ночью ожидается переменная облачность, без осадков.
Атмосферное давление составит 754 мм ртутного столба.
Как ранее предупреждали синоптики, «оранжевый» уровень погодной опасности в столичном регионе будет действовать до 12 ч. 23 августа. Уточнялось, что в Москве и Московской области сохраняется чрезвычайная пожароопасность.
21 августа сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец отметил, что в Москве и Подмосковье в начале недели концентрация гари от лесных пожаров может увеличиться в 1,5 раза. Также ожидается ухудшение видимости до нескольких километров в понедельник с 5 до 9 часов утра.
Между тем, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с «Известиями» спрогнозировал, что из-за отсутствия осадков продукты горения еще будут оставаться в воздухе, даже когда пожары в Рязанской и Владимирской областях потушат.