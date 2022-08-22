В Киеве депутатам рекомендовали неделю поработать удаленно
Украинским депутатам и другим правительственным работникам рекомендуют с 22 по 26 августа работать в удаленном формате. Об этом 21 августа сообщило издание «Украинская правда» со ссылкой на источники в правительстве.
«Аппарат Верховной Рады будет работать дистанционно, за исключением коллег, задействованных по международным делегациям и подготовке к следующему заседанию», — сообщает издание.
Источник «Украинской Правды» сообщил, что работникам государственных учреждений в правительственном квартале рекомендуют на следующей неделе «по возможности меньше там появляться».
В среду, 24 августа, Украина отмечает День независимости.
Ранее сообщалось, что с 22 по 25 августа проведение массовых мероприятий запрещено в Киеве.
День независимости Украины ежегодно отмечается 24 августа. Этот государственный праздник учрежден в честь принятия Верховным советом УССР постановления и акта провозглашения независимости Украины, что принято считать датой образования украинского государства в современном виде.
В этот же день, 24 августа, был учрежден День украинской государственности. Указ о его введении в 2021 году подписал президент Владимир Зеленский по случаю 30-й годовщины независимости страны.