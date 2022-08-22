Реклама
Прямой эфир
Спорт
Мбаппе забил гол через 8 секунд после начала матча против «Лилля»
Мир
Сооснователя Pink Floyd внесли в базу сайта «Миротворец»
Мир
В Запорожье системы ПВО отразили за вечер три атаки ВСУ
Общество
В России отмечают День Государственного флага
Мир
В Нью-Йорке выявили первый случай оспы обезьян у несовершеннолетнего
Мир
Гатилов указал на отсутствие платформы для встречи Путина и Зеленского
Мир
США обвинили в извлечении выгоды из газового кризиса в Европе
Мир
В Китае создадут искусственный дождь для спасения урожая от засухи
Мир
В Сан-Франциско шоколадный магазин обучит своих сотрудников кунг-фу
Мир
В ДНР из России доставили около 1 млн учебников
Мир
Болдуин рассказал о потере пяти контрактов после трагедии на съемках
Мир
Постпред РФ отверг попытки исказить смысл его заявлений по Украине

Интернет-магазины предложили блокировать без суда за нелегальный товар

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

По информации «Известий», в России хотят ужесточить правила интернет-торговли для агрегаторов. Поправки в законодательство начала готовить специально созданная рабочая группа при общественном совете Роспотребнадзора, протокол заседания которого есть у «Известий».

Отошли моды: Россию покинула почти треть иностранных ритейлеров
Могут ли торговые центры закрыться и какие бренды пригласили на замену ушедшим

Как объяснено в документе, сейчас число нарушений со стороны агрегатов растет.

Согласно тексту, в числе предложений, которые планируется закрепить в законодательстве — предоставление права надзорным органам внесудебной блокировки интернет-площадок, если они ведут торговлю нелегальной продукцией. Кроме того, есть идея установить обязанность агрегатора контролировать товары и продавцов, которым они предоставляют интернет-площадки. В случае невыполнения требований должна быть предусмотрена административная ответственность, сказано в документе.

Также, среди обязанностей агрегатора предложено законодательно прописать, что он должен незамедлительно реагировать на обращения надзорных органов. Например, удалять продукцию, продажа которой запрещена. Если площадка не подчинится, то за это должна появиться административная ответственность, указано в поправках.

Если же речь идет о продаже контрафакта, то наказание должно быть установлено как в отношении агрегатора, так и продавца, который разместил там свою продукцию, отмечено в документе.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Не торгуясь: за контрафакт интернет-магазины предложили блокировать без суда

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022