Интернет-магазины предложили блокировать без суда за нелегальный товар

По информации «Известий», в России хотят ужесточить правила интернет-торговли для агрегаторов. Поправки в законодательство начала готовить специально созданная рабочая группа при общественном совете Роспотребнадзора, протокол заседания которого есть у «Известий».

Как объяснено в документе, сейчас число нарушений со стороны агрегатов растет.

Согласно тексту, в числе предложений, которые планируется закрепить в законодательстве — предоставление права надзорным органам внесудебной блокировки интернет-площадок, если они ведут торговлю нелегальной продукцией. Кроме того, есть идея установить обязанность агрегатора контролировать товары и продавцов, которым они предоставляют интернет-площадки. В случае невыполнения требований должна быть предусмотрена административная ответственность, сказано в документе.

Также, среди обязанностей агрегатора предложено законодательно прописать, что он должен незамедлительно реагировать на обращения надзорных органов. Например, удалять продукцию, продажа которой запрещена. Если площадка не подчинится, то за это должна появиться административная ответственность, указано в поправках.

Если же речь идет о продаже контрафакта, то наказание должно быть установлено как в отношении агрегатора, так и продавца, который разместил там свою продукцию, отмечено в документе.

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Не торгуясь: за контрафакт интернет-магазины предложили блокировать без суда