Рябков оценил возможность подключить другие страны к переговорам по разоружению
Москва и Вашингтон практически исчерпали возможности по разоружению, поэтому пришло время подключать к процессу другие страны. Об этом в письменном интервью «Известиям» заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, подчеркнув, что такое решение другие государства должны принимать добровольно.
«Мы убеждены в контрпродуктивности попыток принуждать кого бы то ни было к диалогу, так как такое взаимодействие, будь то в двустороннем или многостороннем формате, должно подразумевать совместную заинтересованную работу, нацеленную на поиск взаимоприемлемых результатов, — заявил дипломат. — <…> Выступаем за то, чтобы любое будущее взаимодействие между ядерными державами велось на основе консенсуса и с учетом интересов всех вовлеченных сторон. <…> Наш приоритет остается прежним — подключение к этому процессу Великобритании и Франции как военных союзников США в рамках ядерного альянса».
При этом следует принимать во внимание, что, в отличие от диалога по стратегической стабильности, возможности для дальнейшего продвижения по пути сокращений ядерных вооружений только на двусторонней российско-американской основе практически исчерпаны, резюмировал Сергей Рябков.
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