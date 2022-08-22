Реклама
Прямой эфир
Спорт
Мбаппе забил гол через 8 секунд после начала матча против «Лилля»
Мир
Сооснователя Pink Floyd внесли в базу сайта «Миротворец»
Мир
В Запорожье системы ПВО отразили за вечер три атаки ВСУ
Общество
В России отмечают День Государственного флага
Мир
В Нью-Йорке выявили первый случай оспы обезьян у несовершеннолетнего
Мир
Гатилов указал на отсутствие платформы для встречи Путина и Зеленского
Мир
США обвинили в извлечении выгоды из газового кризиса в Европе
Мир
В Китае создадут искусственный дождь для спасения урожая от засухи
Мир
В Сан-Франциско шоколадный магазин обучит своих сотрудников кунг-фу
Мир
В ДНР из России доставили около 1 млн учебников
Мир
Болдуин рассказал о потере пяти контрактов после трагедии на съемках
Мир
Постпред РФ отверг попытки исказить смысл его заявлений по Украине

Рябков оценил возможность подключить другие страны к переговорам по разоружению

0
Фото: ТАСС/Смирнов Владимир
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Москва и Вашингтон практически исчерпали возможности по разоружению, поэтому пришло время подключать к процессу другие страны. Об этом в письменном интервью «Известиям» заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, подчеркнув, что такое решение другие государства должны принимать добровольно.

По сливным каналам: как Запад ответил на идеи РФ по безопасности
И каким будет дальнейший диалог Москвы и Вашингтона о гарантиях

«Мы убеждены в контрпродуктивности попыток принуждать кого бы то ни было к диалогу, так как такое взаимодействие, будь то в двустороннем или многостороннем формате, должно подразумевать совместную заинтересованную работу, нацеленную на поиск взаимоприемлемых результатов, — заявил дипломат. — <…> Выступаем за то, чтобы любое будущее взаимодействие между ядерными державами велось на основе консенсуса и с учетом интересов всех вовлеченных сторон. <…> Наш приоритет остается прежним — подключение к этому процессу Великобритании и Франции как военных союзников США в рамках ядерного альянса».

При этом следует принимать во внимание, что, в отличие от диалога по стратегической стабильности, возможности для дальнейшего продвижения по пути сокращений ядерных вооружений только на двусторонней российско-американской основе практически исчерпаны, резюмировал Сергей Рябков.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Применение ядерного оружия возможно только в порядке ответа на нападение»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022