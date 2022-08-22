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Студент снял фильм с Хабенским и стал лучшим сценаристом фестиваля «Короче»

Студент киношколы «Индустрия» снял фильм с Хабенским и стал лучшим сценаристом фестиваля «Короче»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зоя Игумнова
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В Калининграде на закрытии кинофестиваля короткометражного кино «Короче» студент киношколы «Индустрия», отделения «Режиссер кино и телевидения» Виталий Дудник получил одну из главных наград — приз за лучший сценарий.

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Его фильм «Как с Максимом х(пип)ня случилась» покорила жюри. Картина повествует о начинающем режиссере Максиме, который чтобы получить возможность снять своей первый фильм, вынужден согласиться с комментариями продюсера и внести в сценарий существенные изменения. Но это будет уже совсем другое кино. Острая сатира, как удар по конформизму и цензурному ханжеству.

Виталий Дудник выступил сразу в нескольких качествах на этом проекте – режиссер, сценарист и актер. Он же решился и пригласил на главную роль в свою студенческую короткометражку народного артиста России, худрука МХТ имени Чехова Константина Хабенского.

«Я просто написал ему письмо, что на роль в своем фильме вижу только Константина Юрьевича, — поделился с «Известиями» Виталий Дудник. — Правда, это письмо было уже практически актом отчаяния. Сначала до народного артиста пытались достучаться продюсеры. Но ничего не выходило. И я попросил их самому написать».

Константин Хабенский оперативно отреагировал, попросил сценарий, а прочитав, дал согласие на съемки. На тот момент Виталий Дудник снимал не фестивальную картину, а дипломную работу. Народный артист снялся у него бесплатно.

«Пока я диплом об окончании «Индустрии» не получил,— признался Виталий Дудник. — Я поступил в самый первый набор еще в 2017 году. И должен был закончить ее еще два года назад. Но из-за пандемии график изменился. Дипломную работу я уже сдал комиссии, даже успел показать ее на фестивале, получить диплом. Надеюсь, вскоре получу и диплом киношколы».

В конкурсной программе «Короче» был еще один студент «Индустрии», Однокурсник Виталия Дудника Глеб Суковатых представил свою короткометражку «Паттерны», которая была очень тепло принята зрителями и критиками.

Ранее был объявлен победитель фестиваля короткометражного кино «Короче». Им стала картина Софьи Райзман «Веселый понедельник».

«Короче» — фестиваль короткометражного кино, который ежегодно с 2013 года проходит в конце августа в Калининграде.

В 2022 году в состав жюри кинофестиваля вошли него вошли актеры Юлия Пересильд, Александр Робак, Сергей Астахов, драматург Евгений Гришковец, режиссеры Жора Крыжовников и Владимир Мункуев, а также киновед Ситора Алиева. Также в этом году работало специальное жюри, в которое вошли победители фестиваля прошлых лет.

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