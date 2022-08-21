«Веселый понедельник» стал «Лучшим фильмом» фестиваля «Короче»

Картина Софьи Райзман «Веселый понедельник» стала победителем главного российского кинофестиваля короткометражного кино «Короче». Победитель был объявлен в воскресенье, 21 августа.

Картина «Веселый понедельник» повествует о Маше и Илье, живущих в новостройке за МКАД. Единственный выходной понедельник они решили провести в постели, но соседи с перфоратором «выжили» их из дома. Поход по столичному торговому центру заканчивается покупкой дорогого пальто для любимой, хотя деньги отложены на ипотечный платеж, и банки достают их смсками.

Социальная сатира «Как с Максимом х(пип)ня случилась» режиссера Виталия Дудника с Константином Хабенским в главной роли был удостоен приза за «Лучший сценарий». Лучшим режиссером признали Георгия Болдугеров, фильм «Рыбалка». Приз за «Лучшую операторскую работу» вручили Антону Дорушенкову, картина «Калачакра».

Спецпризом основного жюри отметили трагикомедию Сергея Филатова «Слезы капали в Фо-Бо». Мультфильм «Унесённый в звёздную глубину» Сергея Анфиногентова получил приз за «Лучшую анимационную работу» и приз специального жюри за «Лучший фильм». А картина Евгения Добророднова «Красная Заря» получила диплом «Короче».

«Короче» — фестиваль короткометражного кино, который ежегодно с 2013 года проходит в конце августа в Калининграде.

В 2022 году в состав жюри кинофестиваля вошли него вошли актеры Юлия Пересильд, Александр Робак, Сергей Астахов, драматург Евгений Гришковец, режиссеры Жора Крыжовников и Владимир Мункуев, а также киновед Ситора Алиева. Также в этом году работало специальное жюри, в которое вошли победители фестиваля прошлых лет.

9 августа обозреватель «Известий», кинокритик Сергей Сычев заявил, что пресс-конференция Московского международного кинофестиваля (ММКФ) и всё, что на ней было сказано, похоже на чудо, а выступление организаторов выдает огромные объемы проделанной работы в текущих непростых условиях.