ГУ ФСИН заявило о переговорах с взявшими заложников заключенными СИЗО
Ситуация в СИЗО в Кемерово находится под контролем, ведутся переговоры с заключенными. Об этом 21 августа сообщили в региональном ГУ ФСИН, комментируя захват сотрудников в заложники.
«В СИЗО-1 ГУ ФСИН России по Кемеровской области — Кузбассу при проведении режимных мероприятий обвиняемые, содержащиеся в одной из камер, заблокировали двух сотрудников учреждения», — отметили в ведомстве.
Ранее в воскресенье источник «Известий» сообщил, что восемь арестантов захватили сотрудников СИЗО при проверке.
Изначально заложниками стали мужчина и две сотрудницы СИЗО. Позднее одну из заложниц арестанты освободили, потребовав приезда прокурора, руководства ФСИН и сотовую связь.