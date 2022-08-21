ГУ ФСИН заявило о переговорах с взявшими заложников заключенными СИЗО

Ситуация в СИЗО в Кемерово находится под контролем, ведутся переговоры с заключенными. Об этом 21 августа сообщили в региональном ГУ ФСИН, комментируя захват сотрудников в заложники.

«В СИЗО-1 ГУ ФСИН России по Кемеровской области — Кузбассу при проведении режимных мероприятий обвиняемые, содержащиеся в одной из камер, заблокировали двух сотрудников учреждения», — отметили в ведомстве.

Ранее в воскресенье источник «Известий» сообщил, что восемь арестантов захватили сотрудников СИЗО при проверке.

Изначально заложниками стали мужчина и две сотрудницы СИЗО. Позднее одну из заложниц арестанты освободили, потребовав приезда прокурора, руководства ФСИН и сотовую связь.