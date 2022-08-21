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Замглавы Степновского округа Ставрополья погиб в ДТП

Замглавы Степновского округа Ставрополья Андрей Тимофеев погиб в ДТП
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Фото: t.me/SMO26
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Замглавы Степновского района Ставропольского края Андрей Тимофеев погиб в ДТП, сообщил в воскресенье, 21 августа, глава округа Сергей Лобанов.

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«Сегодня мы провожаем в последний путь коллегу, заместителя главы Степновского муниципального округа Тимофеева Андрея Викторовича, вчера трагически погибшего в автомобильной катастрофе», — написал Лобанов в своем Telegram-канале.

Он принес соболезнования близким Тимофеева, отметив, что его отличали исключительное трудолюбие, организованность, глубокая человечность и высокий профессионализм.

Замглавы района погиб в автомобильной аварии 20 августа. Столкновение произошло на 2-м км автодороги «Обход села Степное». Водитель грузового «КамАЗа» врезался в автомобиль Тимофеева Chery, остановившийся для поворота на заправку. От удара обе машины съехали с дороги в поле. Водитель грузовика не пострадал.

Для выяснения обстоятельств ДТП на месте работали наряды ДПС, следователи и сотрудники прокуратуры.

Ранее в этот день сообщалось о крупной аварии на 809-м км трассы М-5 «Урал» в Ульяновской области. Погибли 16 человек. По предварительным данным, водитель большегруза выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом. Предположительно, мужчине стало плохо за рулем, он погиб.

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