Замглавы Степновского округа Ставрополья погиб в ДТП

Замглавы Степновского района Ставропольского края Андрей Тимофеев погиб в ДТП, сообщил в воскресенье, 21 августа, глава округа Сергей Лобанов.

«Сегодня мы провожаем в последний путь коллегу, заместителя главы Степновского муниципального округа Тимофеева Андрея Викторовича, вчера трагически погибшего в автомобильной катастрофе», — написал Лобанов в своем Telegram-канале.

Он принес соболезнования близким Тимофеева, отметив, что его отличали исключительное трудолюбие, организованность, глубокая человечность и высокий профессионализм.

Замглавы района погиб в автомобильной аварии 20 августа. Столкновение произошло на 2-м км автодороги «Обход села Степное». Водитель грузового «КамАЗа» врезался в автомобиль Тимофеева Chery, остановившийся для поворота на заправку. От удара обе машины съехали с дороги в поле. Водитель грузовика не пострадал.

Для выяснения обстоятельств ДТП на месте работали наряды ДПС, следователи и сотрудники прокуратуры.

Ранее в этот день сообщалось о крупной аварии на 809-м км трассы М-5 «Урал» в Ульяновской области. Погибли 16 человек. По предварительным данным, водитель большегруза выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом. Предположительно, мужчине стало плохо за рулем, он погиб.