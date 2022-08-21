Молодежная сборная Канады в 19-й раз стала победителем ЧМ по хоккею

Сборная Канады в овертайме одержала победу над Финляндией со счетом 3:2 в финальном матче молодежного чемпионата мира по хоккею. Турнир проходил в канадском Эдмонтоне.

В составе победителей шайбы забросили Джошуа Руа, Уильям Дюфур и Кент Джонсон.

У финнов забивали Алекси Хеймосалми и Йоаким Кемелль. Основное время матча закончилось вничью, 2:2. Кент Джонсон забросил победную шайбу в овертайме, и принес победу сборной Канады.

В матче за третье место победу одержала сборная Швеции, обыграв Чехию со счетом 3:1.

Сборная Канады — рекордсмен по количеству побед на молодежных чемпионатах мира. Канадские хоккеисты выиграли турнир в 19-й раз. На счету сборной Канады также 10 серебряных медалей и пять бронзовых. Финны в пятый заняли второе место на молодежном мировом первенстве, команда пять раз брала золото.

Лучшим бомбардиром чемпионата мира стал нападающий сборной Канады Мэйсон Мактавиш, который в финале отметился двумя результативными передачами. Всего за МЧМ он набрал 17 (8 голов + 9 передач) очков. Нападающий также стал лучшим снайпером турнира. Титул лучшего ассистента Мактавиш разделил с партнером по команде Оленом Зеллвегером.

В Канаде вместо россиян играла сборная Латвии. Она заняла третье место в группе A, набрав четыре очка, и в четвертьфинале уступила шведам (1:2).

30 декабря прошлого года Международная федерация хоккея (IIHF) остановила молодежный чемпионат мира, проходивший в канадских Ред-Дире и Эдмонтоне, из-за распространения коронавируса среди участников турнира. Впоследствии турнир был перенесен на август 2022 года.

Сборные России и Белоруссии отстранили от всех международных турниров из-за ситуации на Украине. Это коснулось и молодежного чемпионата мира. Соответствующее решение в IIHF приняли в ходе внеочередного заседания 28 февраля.

В тот же день IIHF лишила Россию права проведения молодежного чемпионата мира в 2023 году, который должен пройти в Омске и Новосибирске с 26 декабря 2022 года по 5 января 2023 года.

Россия должна была провести МЧМ в третий раз, ранее турнир принимали Уфа в 2013 году, а также Москва и Подольск в 2001 году.