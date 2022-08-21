Разработки российских военных вузов представили на форуме «Армия-2022»

В рамках Международного военно-технического форума «Армия-2022» на площадке парка «Патриот» в подмосковной Кубинке ведущие военные вузы России продемонстрировали интеллектуальные, с элементами виртуальной реальности тренажеры и тренировочные комплексы.

Новейшие разработки были представлены в кластере «Военное образование: цифровая среда и интеллектуальные технологии». Стенд открыл статс-секретарь — заместитель Министра обороны РФ Николай Панков.

Так, воронежская Военно-воздушная академия им. Профессора Жуковского и Гагарина представила многоуровневый интеллектуальный тренажер. Аппарат позволяет оценивать действия обучающихся на основе сравнения с формируемыми эталонными решениями, а также использовать специальное программное обеспечение интерактивных трехмерных моделей средств РЭБ на автоматизированных рабочих местах и обеспечивать контроль работоспособности.

«Отличительной особенностью тренажера является то, что он разработан своими силами без привлечения промышленности. Он позволяет имитировать сложную радиоэлектронную обстановку с использованием искусственного интеллекта, а также действия всех лиц боевого расчета: от командного пункта батальона до операторского состава средств радиоэлектронной борьбы», — сказал адъюнкт Военно-воздушной академии Иван Сидоренко.

Военно-морская академия им. Адмирала флота Н.Г. Кузнецова, в свою очередь, продемонстрировала тренировочный комплекс «Спасательная подготовка подводников». Он предназначен для совершенствования психологической и физиологической подготовленности личного состава к службе на подводных лодках.

Комплексный тренажер механика-водителя с элементами виртуальной реальности, разработан при участии творческого коллектива Казанского высшего танкового ордена Жукова Краснознаменного училища.

Новое программное обеспечение, впервые позволило обучать вождению танка в положении механика водителя «по походному» на любом имеющемся тренажере вождения.

«Идея очень проста. Мы объединили очки виртуальной реальности и стандартно-динамический тренажер водителя-механика танка», — уточнил курсант училища Александр Романов.

Данная разработка впервые позволила отрабатывать нормативы по погрузке техники на транспортные средства и вождению танка в любых географических, климатических и погодных в условиях отсутствия боевого соприкосновения. Это необходимо для прививания практических навыков вождения без расхода моторесурса.

В Минобороны России выстроена четкая система подготовки кадров от воспитанника до офицера, которая позволяет с учетом новейших достижений науки и технологий готовить специалистов для эксплуатации и боевого применения современных и перспективных образцов вооружения и военной техники.

Ранее, 10 августа, сообщалось, что на международном военно-техническом форуме «Армия-2022» будет представлен новейший комплекс связи для легкого истребителя Checkmate. Пресс-служба «Росэлектроники» рассказала, что Нижегородское НПП «Полет» продемонстрирует новейшее оборудование связи для авиации, в том числе новейший комплекс средств связи для легкого тактического истребителя пятого поколения Checkmate и наземный комплекс воздушной связи НКВС-27.

Кроме того, как до этого, 2 августа, сообщал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, известно, что в рамках международного форума будет подписано 36 государственных контрактов с предприятиями оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России.

Международный военно-технический форум «Армия-2022» проходит с 15 по 21 августа в конгрессно-выставочном центре «Патриот» в Московской области.