В России создали комплекс для тушения лесных пожаров с вертолета

АО «Корпорация «Московский институт теплотехники» (МИТ, входит в Роскосмос) совместно с Федеральным центром двойных технологий «Союз» разработал комплекс для тушения лесных пожаров пеной с вертолета, первые испытания уже прошли. Об этом 21 августа сообщил представитель МИТ на форуме «Армия-2022».

«Комплекс предназначен для локализации пожаров и создания заградительных полос», — цитирует представителя МИТ агентство ТАСС.

По его словам, пена, которая выступает в качестве средства тушения огня, образуется в композитной модульной емкости. А сама конструкция с помощью троса подвешивается на вертолет. Такой комплекс может создать полосу пены длиной до 350 метров, шириной — до 6 метров. Одна емкость работает до 120 секунд. Вертолет Ми-8 способен взять сцепку из двух таких емкостей. Они могут работать по очереди или в паре.

Сейчас идет работа над подключением в систему спутниковых данных.

«То есть космическая группировка дает начальное целеуказание, а потом мы посылаем туда вертолет, используем средства обнаружения вертолета, локально тушим», — объяснил представитель предприятия.

Он также уточнил, что первые испытания уже прошли. Сотрудники института планируют испытать опытный образец и наземную отработку до конца этого года, но допускают сдвиг сроков и на начало следующего.

Как объяснил представитель МИТ, затем нужно будет получить заключение о безопасности комплекса для летчиков, чтобы провести испытания вместе с вертолетом. Ориентировочные сроки выставлены на конец весны.

В сентябре прошлого года МИТ нашел способ тушения лесных пожаров с помощью ракетных технологий, запатентовав «пушку» для тушения. Изобретение предназначено для предотвращения и тушения крупногабаритных пожаров в труднодоступных местностях.

Новизна способа тушения в том, что специальный состав для образования пены помещен в водный раствор. Таким образом пена формируется не сразу, а активируется со временем. Учитывая, что дальность полета пены меньше, чем у струи жидкого раствора, данный способ авторы разработки считают более «дальнобойным». Такой принцип позволит тушить пожары на большем расстоянии.

«Московский институт теплотехники» является разработчиком и производителем межконтинентальных баллистических ракет «Тополь-М», баллистических ракет мобильного и шахтного базирования «Ярс», а также баллистических ракет подводных лодок «Булава».