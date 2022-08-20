Два человека погибли и трое пострадали в результате ДТП в Курганской области

Легковой автомобиль и два грузовика столкнулись на трассе «Иртыш» в Курганской области. Два человека погибли и еще трое пострадали, сообщили 20 августа в пресс-службе управления ГИБДД УМВД России по региону.

Отмечается, что авария произошла днем на 59-м км трассы. Женщина на автомобиле Renault Sandero двигалась в сторону Челябинска. В автомобиле находились два пассажира — девушки 2002 года рождения. По предварительной информации, женщина выехала на полосу встречного движения.

В результате легковушка столкнулась с грузовиком Mercedes с полуприцепом, от удара грузовик отбросило на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем MAN, указали в ведомстве.

Грузовики после аварии съехали с дороги и загорелись. В ДТП погибли женщина-водитель и водитель MAN. Две пассажирки Renault Sandero и водитель Mercedes получили травмы различной степени тяжести.

Ранее в этот день ДТП с участием грузовика и семи легковых автомобилей произошло в Вологодской области. В результате аварии машины загорелись, пострадали семь человек, один погиб.