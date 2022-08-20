В «Роскосмосе» рассказали о частых опасных сближениях со спутниками SpaceX

Около 45% всех опасных сближений на орбите происходит с американскими спутниками Starlink компании SpaceX. Об этом говорится в материалах, представленных головным научным институтом «Роскосмоса» ЦНИИмаш на форуме «Армия-2022».

Согласно представленной институтом информации, всего за 2021 год было зарегистрировано более 10,2 тыс. опасных сближений на орбите (сближение с защищаемыми аппаратами на дистанцию до 1,5 км), из которых более 45% произошло со спутниками Starlink. Уточняется, что суммарное количество запущенных за 2021 год космических аппаратов составило более 1,7 тыс.

За 2020 год наблюдалось 4,2 тыс. опасных сближений при более чем 1,2 тыс. запусков.

В этот же день, 20 августа, в институте добавили, что в ближайшем будущем Россия приступит к созданию обновленной автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве. Система уже получила название «Млечный путь». В нее войдут 65 телескопов, а также космический сегмент. Сообщается, что систему завершат в 2035 году. В материалах указывается, что сумма затрат по созданию «Млечного пути» составит $2 млрд.

Ранее, 3 августа, в интервью «Известиям» гендиректор Центрального НИИ машиностроения (ЦНИИмаш, головная научная организация «Роскосмоса») Сергей Коблов рассказал, что система «Млечный путь» призвана обеспечить глобальный и непрерывный мониторинг, в связи с этим наземные средства, в том числе и телескопы, будут размещены не только на территории России, но и за рубежом.

По его словам, наземные комплексы, предположительно, будут располагаться на территории как стран Южной Америки, так и на Ближнем Востоке, в Азии и других регионах планеты. При этом о конкретной географии размещения всё же говорить пока рано, добавил Коблов.

Концепция «Млечного пути» была утверждена в начале 2022 года. Ожидается, что «Млечный путь» будет в разы эффективнее функционирующей в настоящее время системы АСПОС ОКП.