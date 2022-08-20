Реклама
Прямой эфир
Мир
Глава ЕК сообщила о прибытии первых десяти кораблей с зерном с Украины
Мир
Россия направит в ОЗХО доказательства химического терроризма Киева
Мир
Власти Запорожья сообщили о предотвращении провокации Киева на ЗАЭС
Мир
США предоставят Украине управляемые снаряды Excalibur
Мир
В Казахстане заявили о дружеской атмосфере на переговорах Путина и Токаева
Мир
В Мариуполе заявили о покушении на мэра города
Мир
Мэр Лондона заявил о неспособности британцев платить за отопление и еду
Мир
Первые 10 жителей Харьковской области получили паспорта РФ
Мир
МО сообщило о применении химических отравляющих веществ украинскими боевиками
Экономика
FT предрекла Западу энергетическую расплату за отсутствие газа из РФ
Мир
Читатели Le Figaro раскритиковали Макрона за его слова о поддержке Киева
Происшествия
Якутск остался без электричества из-за аварии
Сюжет:

В «Роскосмосе» рассказали о частых опасных сближениях со спутниками SpaceX

0
Фото: flickr.com/photos/spacex
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Около 45% всех опасных сближений на орбите происходит с американскими спутниками Starlink компании SpaceX. Об этом говорится в материалах, представленных головным научным институтом «Роскосмоса» ЦНИИмаш на форуме «Армия-2022».

Высокоширотная автономия: какой будет российская орбитальная станция
Макет показали в павильоне «Роскосмоса» на форуме «Армия-2022»

Согласно представленной институтом информации, всего за 2021 год было зарегистрировано более 10,2 тыс. опасных сближений на орбите (сближение с защищаемыми аппаратами на дистанцию до 1,5 км), из которых более 45% произошло со спутниками Starlink. Уточняется, что суммарное количество запущенных за 2021 год космических аппаратов составило более 1,7 тыс.

За 2020 год наблюдалось 4,2 тыс. опасных сближений при более чем 1,2 тыс. запусков.

В этот же день, 20 августа, в институте добавили, что в ближайшем будущем Россия приступит к созданию обновленной автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве. Система уже получила название «Млечный путь». В нее войдут 65 телескопов, а также космический сегмент. Сообщается, что систему завершат в 2035 году. В материалах указывается, что сумма затрат по созданию «Млечного пути» составит $2 млрд.

Ранее, 3 августа, в интервью «Известиям» гендиректор Центрального НИИ машиностроения (ЦНИИмаш, головная научная организация «Роскосмоса») Сергей Коблов рассказал, что система «Млечный путь» призвана обеспечить глобальный и непрерывный мониторинг, в связи с этим наземные средства, в том числе и телескопы, будут размещены не только на территории России, но и за рубежом.

По его словам, наземные комплексы, предположительно, будут располагаться на территории как стран Южной Америки, так и на Ближнем Востоке, в Азии и других регионах планеты. При этом о конкретной географии размещения всё же говорить пока рано, добавил Коблов.

Концепция «Млечного пути» была утверждена в начале 2022 года. Ожидается, что «Млечный путь» будет в разы эффективнее функционирующей в настоящее время системы АСПОС ОКП.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022