На границе России и Грузии образовалась очередь из 1,7 тыс. большегрузов. Об этом 20 августа сообщили в пресс-службе МВД по Северной Осетии.

«На границе Грузии и России очереди на выезд из нашей страны ожидает 1,7 тыс. большегрузов. Полицейские обеспечивают безопасность и общественный порядок на Военно-Грузинской дороге», — сказал собеседник ТАСС.

Он добавил, что в связи с открытием в июле дополнительных 12 полос движения на контрольно-пропускном пункте «Верхний Ларс» сейчас скопления легкового транспорта перед КПП не наблюдается. В пресс-службе заверили, что все автомобили беспрепятственно доезжают до границы с соседним государством.

Ранее, 17 июля, на выезде из Латвии в Россию образовались огромные очереди из грузовых машин. На двух таможенных пунктах пропуска скопилось 1250 грузовиков. 850 из них ожидали своей очереди в Терехове, остальные 400 — в Гребневе. Приблизительное время ожидания для них составляло до 153 часов.

Также очереди сформировались на белорусской границе у таможенных пунктов в Патерниеки и Силене. Там пропусков ожидают в общей сложности 450 машин.