Реклама
Прямой эфир
Мир
ВКС РФ уничтожили около 200 боевиков ВСУ под Харьковом
Общество
Власти Крыма заявили о безопасности региона для отдыха
Мир
Опубликованы кадры ответных ударов «Градами» по позициям ВСУ
Мир
В ФРГ сообщили о невозможности пережить зиму без российского газа
Мир
МИД Сербии направил ноту протеста Хорватии из-за запрета Вучичу посетить Ясеновац
Мир
В Крыму потребовали полной денацификации Украины из-за слов про мост
Общество
Опубликованы кадры с места крушения вертолета на Камчатке
Мир
В Минобороны рассказали о дезертирстве в ВСУ из-за возросших потерь
Мир
Обвиняемый в убийстве Абэ перед нападением намекнул о своих планах в письме
Мир
В Одессе уничтожен склад с противокорабельными ракетами Harpoon
Общество
Синоптик рассказал о погоде в Москве на следующей неделе
Сюжет:

На латвийско-российской границе застряли 1,2 тыс. грузовиков

0
Фото: Global Look Press/dpa/Angelika Warmuth
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На выезде из Латвии в Россию образовались огромные очереди из грузовых машин. Об этом 17 июля сообщила служба государственных доходов Латвии.

Семь назло: что будет в новом пакете санкций ЕС против РФ
И на какие ограничения европейцы уже не готовы сами

По данным ведомства, на двух таможенных пунктах пропуска скопилось 1250 грузовиков. 850 из них ожидают своей очередь в Терехове, остальные 400 — в Гребневе. Приблизительное время ожидания для них составляет до 153 часов.

Также очереди сформировались на белорусской границе у таможенных пунктов в Патерниеки и Силене. Там пропуск ожидают в общей сложности 450 машин.

10 июля завершился переходный период, до которого в Россию можно было поставлять ряд санкционных товаров. Латвийские власти ожидали, что это позволит справиться с очередями, однако это не произошло.

15 июля стало известно, что главы министерств иностранных дел Евросоюза соберутся 18 июля, чтобы обсудить новые антироссийские санкции и дополнительную военную помощь Киеву. Во внешнеполитической службе ЕС сообщили, что прорабатываются определенные меры.

В этот же день стало известно, что ЕК планирует в седьмом пакете санкций ввести запрет на импорт золота из РФ и предложить ограничения на импорт товаров, которые могут быть использованы в военных целях, включая продукцию химической промышленности и машинное оборудование.

Словацкий депутат Европарламента Милан Угрик 15 июля в беседе с «Известиями» выразил мнение, что ожидать новых серьезных ограничений в новом пакете не стоит. По его мнению, они будут нацелены на пересмотр всех предыдущих санкций и устранение лазеек для их нарушения.

Постпреды Евросоюза 2 июня утвердили шестой пакет антироссийских санкций. Он включил в себя отключение от SWIFT еще трех российских и одного белорусского банков, частичное эмбарго на нефть, распространяющееся на импорт нефти из РФ по морю.

Западные страны вводят санкции против России в ответ на спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, о начале которой российский лидер Владимир Путин объявил 24 февраля. До этого власти Донецкой и Луганской народных республик сообщили об обстрелах со стороны украинских военных и обратились за помощью к России.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022