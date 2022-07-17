На латвийско-российской границе застряли 1,2 тыс. грузовиков

На выезде из Латвии в Россию образовались огромные очереди из грузовых машин. Об этом 17 июля сообщила служба государственных доходов Латвии.

По данным ведомства, на двух таможенных пунктах пропуска скопилось 1250 грузовиков. 850 из них ожидают своей очередь в Терехове, остальные 400 — в Гребневе. Приблизительное время ожидания для них составляет до 153 часов.

Также очереди сформировались на белорусской границе у таможенных пунктов в Патерниеки и Силене. Там пропуск ожидают в общей сложности 450 машин.

10 июля завершился переходный период, до которого в Россию можно было поставлять ряд санкционных товаров. Латвийские власти ожидали, что это позволит справиться с очередями, однако это не произошло.

15 июля стало известно, что главы министерств иностранных дел Евросоюза соберутся 18 июля, чтобы обсудить новые антироссийские санкции и дополнительную военную помощь Киеву. Во внешнеполитической службе ЕС сообщили, что прорабатываются определенные меры.

В этот же день стало известно, что ЕК планирует в седьмом пакете санкций ввести запрет на импорт золота из РФ и предложить ограничения на импорт товаров, которые могут быть использованы в военных целях, включая продукцию химической промышленности и машинное оборудование.

Словацкий депутат Европарламента Милан Угрик 15 июля в беседе с «Известиями» выразил мнение, что ожидать новых серьезных ограничений в новом пакете не стоит. По его мнению, они будут нацелены на пересмотр всех предыдущих санкций и устранение лазеек для их нарушения.

Постпреды Евросоюза 2 июня утвердили шестой пакет антироссийских санкций. Он включил в себя отключение от SWIFT еще трех российских и одного белорусского банков, частичное эмбарго на нефть, распространяющееся на импорт нефти из РФ по морю.

Западные страны вводят санкции против России в ответ на спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, о начале которой российский лидер Владимир Путин объявил 24 февраля. До этого власти Донецкой и Луганской народных республик сообщили об обстрелах со стороны украинских военных и обратились за помощью к России.

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