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Якутск остался без электричества из-за аварии

Якутск остался без электричества из-за аварии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Татьяна Полевая
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Город Якутск остался без света из-за аварии в районе поселка Магдагачи Амурской области. Как сообщила компания «Якутскэнерго» в Telegram-канале 20 августа, сработала противоаварийная автоматика.

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Как уточняется, электростанции Якутская ГРЭС, ЯГРЭС-2, каскад Вилюйских ГЭС и Якутская ТЭЦ работают в штатном режиме. Кратковременное отключение не вызвало последствий для энергосистемы Якутии.

В настоящее время часть потребителей запитаны.

«Ведутся работы по восстановлению, в ближайшее время все потребители будут запитаны», — говорится в сообщении.

6 августа стало известно, что в Амурской области произошло отключение электроснабжения в селе Талдан и поселке Магдагачи из-за паводка. Без электричества оказалось около 1,7 тыс. человек.

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