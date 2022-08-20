Якутск остался без электричества из-за аварии

Город Якутск остался без света из-за аварии в районе поселка Магдагачи Амурской области. Как сообщила компания «Якутскэнерго» в Telegram-канале 20 августа, сработала противоаварийная автоматика.

Как уточняется, электростанции Якутская ГРЭС, ЯГРЭС-2, каскад Вилюйских ГЭС и Якутская ТЭЦ работают в штатном режиме. Кратковременное отключение не вызвало последствий для энергосистемы Якутии.

В настоящее время часть потребителей запитаны.

«Ведутся работы по восстановлению, в ближайшее время все потребители будут запитаны», — говорится в сообщении.

6 августа стало известно, что в Амурской области произошло отключение электроснабжения в селе Талдан и поселке Магдагачи из-за паводка. Без электричества оказалось около 1,7 тыс. человек.