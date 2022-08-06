Без электричества из-за паводков остались около 1,7 тыс. жителей Приамурья

Паводки в Амурской области привели к отключению электроснабжения в селе Талдан и поселке Магдагачи, без электричества оказались около 1,7 тыс. человек. Об этом 6 августа говорится в сообщении прокуратуры региона.

Прокурор Сковородинского района выехал в село Талдан, где света нет в 60 частных домах.

«На контроле прокуратуры Сковородинского обеспечения услугами граждан электроснабжения, восстановление поврежденного участка автомобильной дороги, подъезд к селу Талдан», — отметили в надзорном органе.

В поселке Магдагачи работает пункт временного размещения граждан на базе школы № 2.

Из-за погоды без электроснабжения остались три многоквартирных жилых дома и более 400 частных секторов.

«Коммунальная услуга не предоставлена более чем 1,5 тыс. потребителей», — добавили в прокуратуре.

Из-за дождей перемыт центральный водовод, воды нет на всей территории поселка — 67 многоквартирных домов, в которых проживает более 4 тыс. человек.

5 августа в городе Тында и Тындинском округе Приамурья ввели режим чрезвычайной ситуации из-за сильных ливней. По данным МЧС, обильные осадки 5 и 6 августа привели к резкому подъему уровня воды в реке Тында. Также произошел разлив ручья Шахтаум.