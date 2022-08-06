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В Приамурье ввели режим ЧС из-за сильных ливней

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Фото: Минтранс Амурской области
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В городе Тында и Тындинском округе Приамурья ввели режим чрезвычайной ситуации из-за сильных ливней. Об этом в пятницу, 5 августа, сообщили в региональном Минтрансе.

«Из-за непрекращающихся осадков смыло два моста. Полностью отрезан микрорайон Беленький, где проживает около 800 человек, без сообщения остался также микрорайон Таежный», — заявили представители ведомства.

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Отмечается, что спецслужбы эвакуировали 26 человек, которые отказались от проживания в пункте временного размещения и направились к родственникам.

«Важно привлечь внимание жителей области, что в темное время суток нужно избежать поездок по трассам, особенно по отдаленным от населенных пунктов», — отметил министр транспорта Приамурья Александр Зеленин.

Также он добавил, что во все пострадавшие районы были направлены дорожные кураторы и мобильные бригады для оказания помощи автомобилистам.

По данным МЧС, обильные осадки 5 и 6 августа привели к резкому подъему уровня воды в реке Тында. Также произошел разлив ручья Шахтаум. В настоящий момент в Тынде подтоплены четыре жилых дома и близлежащие территории.

Ранее, 30 июля, режим ЧС из-за наводнения был объявлен в Чите. В Telegram-канале администрация города сообщила, что из-за выхода паводков на 9-м км федеральной автодороги «Амур» Чита–Хабаровск движение большегрузного транспорта и автобусов временно ограничено.

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