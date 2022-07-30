В Чите ввели режим ЧС из-за наводнения

В Чите ввели режим чрезвычайной ситуации из-за наводнения, о чем сообщило информагентство «Чита.Ру» 30 июля со ссылкой на руководителя администрации города Александра Сапожникова.





«В настоящее время подтоплены дома на улице Шубзаводской. Вода стоит в подъездах домов примерно по щиколотку. Местные жители тем не менее говорят, что уровень воды падает», — передает издание.



В Telegram-канале администрация города сообщила, что из-за выхода паводков на 9-м км федеральной автодороги «Амур» Чита – Хабаровск движение большегрузного транспорта и автобусов временно ограничено.

«Движение открыто по региональной автодороге «Обход города Читы». Движение легкового транспорта осуществляется в штатном режиме», — добавляется в публикации.

25 июля режим чрезвычайной ситуации введен в лесах Ханты-Мансийского автономного округа из-за природных пожаров. В регионе действовало около 23 лесных пожаров на площади 3420 га.