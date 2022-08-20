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Первые 10 жителей Харьковской области получили паспорта РФ

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Фото: ТАСС/Александр Река
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Первые десять жителей Харьковской области получили российские паспорта. Церемония состоялась 20 августа в актовом зале отдела ЗАГС Купянского района.

Обладателями паспортов РФ стали жители Купянска, в том числе глава военно-гражданской администрации (ВГА) Купянского района Максим Губин.

Поздравить лично новых граждан России пришел глава ВГА Харьковской области Виталий Ганчев. Он рассказал, что власти намерены увеличить число пунктов приема документов на получение российского гражданства. В настоящее время в области работают два центра — в Волчанске и Купянске.

30 июля зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артем Туров, курирующий гуманитарную деятельность партии «Единая Россия» на территории области, сообщил, что жители Харьковской области получат первые российские паспорта в августе.

11 июля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении получения российского гражданства для проживающих на территориях Донбасса и Украины людей. Также это касается лиц без гражданства, проживающих на этих территориях.

Часть Харьковской области была освобождена от украинских националистов в ходе российской спецоперации по защите мирного населения Донбасса, начавшейся 24 февраля.

Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили эвакуацию мирных граждан в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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