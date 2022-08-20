Следствие попросило отправить под домашний арест нарколога Брюна

Следствие просит отправить под домашний арест бывшего главного внештатного психиатра-нарколога Минздрава РФ Евгения Брюна по делу о мошенничестве, сообщили «Известиям» в пресс-службе суда 20 августа.

Брюну предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее в этот день источник «Известий» сообщил, что материалы по делу поступили в Кузьминский районный суд Москвы.

Брюн был задержан накануне, а вместе с ним еще четыре человека. Все они подозреваются в мошенничестве в особо крупном размере и растрате. По данному делу уже состоялись обыски по 27 адресам.

В тот же день Брюн был снят с должности главного внештатного психиатра-нарколога Минздрава. Свою вину он не признает.

В ноябре 2019 года в России произошел бум на получение медсправок для ГИБДД на фоне вступления в силу нового регламента, предполагавшего сдачу анализа крови на предмет наличия CDT (карбогидрат-дефицитный трансферрин). Однако для большинства водителей стоимость такого теста оказалась неподъемной. В результате в ситуацию пришлось вмешаться президенту РФ, и вступление регламента в силу отменили.

Как выяснил РЕН ТВ, нововведение могло быть выгодно Брюну. Оказалось, что Брюн знаком с человеком, стоявшим у истоков компании, которая помогала региональным учреждениям здравоохранения закупать аппаратуру и реагенты, необходимые для выявления маркера CDT в биологических жидкостях.

Одним из учредителей фирмы-поставщика — ООО «Медиатрейд» — был Владимир Якушев, один из задержанных по делу. В середине 2010-х он ушел из компании. Сейчас он совладелец и соучредитель Российской наркологической лиги, а также соучредитель Ассоциации наркологов. Президентом обеих является Брюн.

Удалось отследить более 60 закупок в разные регионы. Один аппарат стоит 6–8 млн рублей, а значит, общая сумма потраченных бюджетных средств может превышать 400 млн рублей.