В Анталье 25 человек пострадали в ДТП с автобусами

В результате ДТП с двумя автобусами в Анталье пострадали 25 человек. Двое из них госпитализированы в тяжелом состоянии, сообщил турецкий телеканал TRT 20 августа.

Как отмечается, транспорт, направлявшийся в отель за туристами, взрезался в другую машину. Время инцидента не уточняется.

«Направленные в район пожарные с трудом вытащили застрявшего [в одном из автобусов]», — добавляет телеканал.

По предварительным данным, пострадавших среди россиян нет, передает ТАСС со ссылкой на генконсульство РФ.

Накануне в Турции на пересечении Измитского шоссе в направлении Стамбула грузовик сначала столкнулся с другим грузовым автомобилем, который, в свою очередь, наехал на следовавший по боковой полосе пассажирский автобус. Пострадали восемь человек.