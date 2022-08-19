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Восемь человек пострадали в ДТП с грузовиками и автобусом в Турции

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Фото: соцсети
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В Турции столкнулись два грузовика и пассажирский автобус, восемь человек пострадали. Об этом сообщает 19 августа Haberler.

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Отмечается, что на пересечении Измитского шоссе в направлении Стамбула грузовик с регистрационным номером 23 AB 438 сначала столкнулся с другим грузовым автомобилем с регистрационным номером 41 VC 221, который, в свою очередь, наехал на следовавший по боковой полосе пассажирский автобус с номерным знаком 16 ABE 799.

По данным издания, автобус ехал из Анкары в Эдирне. От удара грузовик и автобус смогли остановиться на обочине дороги в направлении турецкой столицы, опрокинув шлагбаум.

На место происшествия были отправлены пожарные, бригады медиков и полиции. Врачи оказали помощь пострадавшим, среди которых водитель автобуса, его помощник и шесть пассажиров. Они госпитализированы, состояние здоровья потерпевших не уточняется.

Остальные пассажиры общественного транспорта были эвакуированы в другой автобус.

Также сообщается, что из-за аварии две полосы в направлении Анкары были закрыты для движения на длительное время. В настоящее время ведется расследование всех обстоятельств произошедшего.

Накануне сообщалось, что на 837-м км автомобильной дороги Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск автобус «ПАЗ» въехал в стоящий по причине неисправности «КамАЗ», пострадали четыре человека. Как уточняло региональное управление ГИБДД, согласно предварительному анализу произошедшего, транспортное средство «ПАЗ» превысило безопасную скорость.

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