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Сборные Канады и Финляндии сыграют в финале МЧМ-2022

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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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В финал молодежного чемпионата мира по хоккею, который проходит в канадском Эдмонтоне, вышли сборные Канады и Финляндии.

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Первым финалистом стала сборная Канады после уверенной победы над чехами со счетом 5:2.

Во втором полуфинале сошлись команды Швеции и Финляндии. Матч завершился со счетом 1:0 в пользу финских хоккеистов.

Финляндия и Канада разыграют золотые медали турнира в ночь на 21 августа. Финальная игра начнется в 3:00 мск.

В матче за третье место сыграют сборные Швеции и Чехии.

30 декабря прошлого года Международная федерация хоккея (IIHF) остановила молодежный чемпионат мира, проходивший в канадских Ред-Дире и Эдмонтоне, из-за распространения коронавируса среди участников турнира. Впоследствии турнир был перенесен на август 2022 года.

Сборные России и Белоруссии отстранили от всех международных турниров из-за ситуации на Украине. Это коснулось и молодежного чемпионата мира. Соответствующее решение в IIHF приняли в ходе внеочередного заседания 28 февраля.

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