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Ученые представили на «Арми-2022» мобильный комплекс термоутилизации отходов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Мобильный комплекс термической утилизации отходов, позволяющий повысить экологичность этого процесса в отдаленных населенных пунктах и гарнизонах, в том числе и в арктической зоне впервые представлен в рамках международного военно-технического форума «Армия-2022».

Отмечается, что для его создания российские ученые в качестве источника энергии использовали загружаемые в него промышленные и коммунально-бытовые отходы. Термическая обработка отходов высокими температурами позволяет уничтожать до 95% их объема.

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Специалисты считают, что энергия, вырабатываемая в процессе утилизации, способна повысить экономические показатели котельного оборудования и экологичность утилизации отходов.

Также уточняется, что представленный комплекс успешно прошел Государственную экологическую экспертизу и на практике доказал высокую эффективность.

Ранее, 2 августа, президент РФ Владимир Путин заявил, что создание системы работы с твердыми бытовыми отходами (ТБО) является для России одной из болевых точек.

Генеральный директор «Российского экологического оператора» (РЭО) Денис Буцаев при этом отметил, что отрасль ТБО большая и не всегда прозрачная и без цифровизации администрирование в ней невозможно. Он рассказал, что сейчас компания создает систему, которая бы вела мониторинг и позволяла принимать правильные управленческие решения на разных уровнях, а также предоставляла гражданам возможность осуществлять общественный контроль.

До этого, 22 июля, сообщалось, что Минприроды разрабатывает правила обращения с отходами на территории Арктической зоны на примере Ненецкого автономного округа.

Между тем российский лидер 19 июля поручил своим полпредам в федеральных округах подключиться к работе по подготовке типовых проектов ликвидации несанкционированных свалок в границах российских городов.

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