Минприроды подготовит правила обращения с отходами в Арктике

Минприроды разрабатывает правила обращения с отходами на территории Арктической зоны на примере Ненецкого автономного округа. Об этом заявил замглавы департамента госполитики и регулирования в сфере обращения с отходами Борис Французов на конференции в Архангельске по отходам и проблеме микропластика в Арктике.

«В результате выполненных работ будут выявлены особенности организации обращения с отходами на территориях, входящих в состав Арктической зоны, и определены мероприятия по снижению объемов отходов, поступающих на объекты размещения, внедрению раздельного сбора отходов, переходу на экономику замкнутого цикла», — приводит его слова «Нефть и капитал».

Французов также отметил, что будут сформированы предложения по совершенствованию нормативной базы с учетом особенностей Арктики, отмечает «Интерфакс».