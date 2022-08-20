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Директор московского ресторана принес извинения матери офицера ВКС

Директор московского ресторана принес извинения матери офицера ВКС, которого не пустили в заведение
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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После того, как охранники московского ресторана «Магадан» не пустили офицера ВКС на семейное торжество в форме, 19 августа директор заведения Рим Ибрагимов принес извинения его матери Светлане Семеновой.

«Хочу в первую очередь принести свои извинения, попросить прощения перед вами, перед вашими близкими и, конечно, перед вашим сыном», — сказал он.

Директор подчеркнул, что действия сотрудников, отказавшим офицеру ВКС во входе в ресторан являются «полным безобразием». Мужчина пообещал женщине, что они уже уволены, и спросил, что он может сделать, чтобы хоть как-то решить эту ситуацию.

Мать офицера согласилась с директором, что были допущены ошибки, но была возмущена тем, что ни в прошлую субботу, когда произошел инцидент, ни во вторник, когда она приехала в ресторан со съемочной группой, персонал заведения не счел нужным извиниться перед ней. Светлана добавила, что жалоба уже подана в прокуратуру, теперь за дело возьмутся правоохранительные органы.

Директор заведения назвал произошедший инцидент «оплошностью» и заявил, что «Магадан» готов провести для нее мероприятия.

«Дайте нам какую-то возможность показать, что мы работаем по-другому. Что это действительно была оплошность, и мы ее, конечно же, не повторим», — обратился к матери офицера директор ресторана.

Однако женщина подчеркнула, что не готова продолжать диалог.

«От лица Novikov Group приносим семье Семеновых свои искренние извинения в связи со сложившейся ситуацией в ресторане «МАГАДАН». Договор с охранным предприятием, сотрудник которого допустил столь неуважительное и непрофессиональное отношение к посетителю ресторана «Магадан», был расторгнут незамедлительно», — сообщили телеканалу РЕН ТВ в Novikov Group, куда входит ресторан «Магадан».

Владелец Novikov Group Аркадий Новиков также подтвердил, что уже уволил из ресторана «Магадан» охранников, которые не пустили офицера. Об этом сообщил в Telegram-канале председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

«Связался с совладельцем «Магадана», известным ресторатором Аркадием Новиковым. Он сам до глубины души возмущен произошедшим. Виновные в этом безобразии уже уволены», — написал Хинштейн.

Ранее, 19 августа, герой России Василий Дандыкин заявил, что персонал московского ресторана следовало бы жестко наказать.

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