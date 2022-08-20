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Не пустивших в ресторан офицера ВКС предложили жестко наказать

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Герой России Василий Дандыкин 19 августа заявил, что персонал московского ресторана «Магадан», не пустившего офицера ВКС РФ в форме на юбилей матери, следовало бы жестко наказать.

«Я думаю, что это полное безобразие, потому что форма офицера — это принадлежность к России. Это государев человек!», — подчеркнул Дандыкин.

Он добавил, что сам с сослуживцами всегда ходил в рестораны в форме. При этом никаких вопросов к российским военным не возникало.

«А то, что случилось, это особенно безобразно на фоне проведения спецоперации. Если бы пришли какие-нибудь прокуроры, следователи или таможенники — их бы наверняка пропустили. Я думаю, что это предмет для того, чтобы расследовать этот случай и жестко наказать виновных», — отметил Дандыкин.

По мнению героя России, сотрудники ресторана по сути дискредитировали Вооруженные силы России.

Конфликт произошел в столичном ресторане, когда лейтенанта Воздушно-космических сил не пустили на семейное торжество в кругу родных и друзей. Он был в военной форме, так как приехал в заведение сразу со службы.

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