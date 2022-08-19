Полузащитник Каземиро перейдет из «Реала» в «Манчестер Юнайтед»

Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» и испанский «Реал» договорились о переходе бразильского полузащитника мадридской команды Каземиро. Об этом сообщили пресс-службы обоих клубов в пятницу, 19 августа.

Полузащитник «продолжит карьеру в «Манчестер Юнайтед» после согласования личных условий, визовых требований Великобритании и результатов медицинского осмотра.

Футболист является воспитанником бразильского «Сан-Паулу». Летом 2013 года перешел в «Реал». В составе мадридской команды Каземиро провел 336 матчей, в которых забил 31 мяч и отдал 29 голевых передач. Вместе с «Реалом» полузащитник в общей сложности выиграл 18 трофеев.

За сборную Бразилии Каземиро принял участие в 63 матчах, записав на свой счет пять голов и две результативные передачи. Вместе с национальной командой футболист Кубок Америки-2019, а также завоевал серебряные медали турнира в прошлом году.

За «Манчестер Юнайтед» сейчас выступают пятикратный победитель Лиги чемпионов португальский нападающий Криштиану Роналду и четырехкратный победитель Лиги чемпионов французский защитник Рафаэль Варан, который раньше вместе с Каземиро играл в «Реале».

«Манчестер Юнайтед» занимает последнее, 20-е место чемпионата Англии. В прошлом сезоне команда заняла шестую строчку турнирной таблицы по итогам национального первенства, поэтому в текущем розыгрыше еврокубков клуб выступит в Лиге Европы.

17 августа португальский нападающий «Манчестер Юнайтед» на фоне слухов о переходе в другой клуб анонсировал интервью и пообещал рассказать о будущем своей карьеры.