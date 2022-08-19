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Врач назвала продукты для поднятия гемоглобина

Врач Мамедова: уровень гемоглобина у ребенка может поднять говядина, гранаты и гречка
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Фото: Global Look Press/Volodymyr Tarasov
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Уровень железа можно поднять с помощью рациона, куда входят продукты, богатые железом и усиливающие его биодоступность. Об этом в пятницу, 19 августа, рассказала педиатр, старший медицинский консультант «Теледоктор24» Мария Мамедова.

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Эксперт порекомендовала при анемии есть красное мясо, которое в отличие от белого наиболее богато железом. Лучшим вариантом станет говядина. Также важно употреблять в пищу гранаты, гречневую крупу, морковь, капусту, помидоры и тыкву.

Мамедова объяснила, что, хотя все эти продукты и богаты железом, не стоит забывать о существовании продуктов, которые улучшают всасывание железа и усиливают его биодоступность. Это особенно важно для детей, которым диагностировали анемию.

«Поэтому в рацион ребенка рекомендуют также добавлять рыбу (повышенное содержание аминокислот), шиповник и болгарский перец (богатые витамином С), печень и грецкие орехи (богатые медью). Предпочтительные способы приготовления — отварной и тушение», — рассказала Мария Мамедова «Газете.Ru».

Также врач уточнила, что рекомендуется раннее введение прикорма при диагностировании анемии у ребенка, которому его еще не ввели.

Подробнее о главных признаках анемии 16 мая рассказала врач-терапевт высшей категории Татьяна Романенко. По ее словам, это заболевание может сопровождаться различными симптомами, на которые необходимо вовремя обратить внимание.

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