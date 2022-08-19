Российский завод Haval увеличит локализацию производства до 80%

Российский автомобильный завод китайского бренда Haval (принадлежит Great Wall Motor) в Тульской области намерен локализовать более 80% своего производства в течение шести лет, рассказала пресс-служба Минпромторга по итогам рабочей поездки главы ведомства Дениса Мантурова в регион.

«В ближайшие 6 лет компания планирует достигнуть уровня локализации более 80% по производимым тульской площадкой автомобилям. Планы компании полностью соответствуют задачам по обеспечению российского рынка автомобилями с высоким уровнем локализации, обозначенным в разработанном Минпромторгом России проекте стратегии развития автомобильной промышленности до 2035 года», — указано в сообщении.

В пресс-службе также уточнили, что инвестпроект по производству автомобилей полного цикла, который реализует завод, позволит обеспечить создание дополнительных 4 тыс. рабочих мест сверх тех 2 тыс., которые уже созданы.

«В настоящее время на заводе выпускается весь модельный ряд Haval, представленный в России — каждые три минуты с конвейера сходит новый автомобиль, а при увеличении загрузки новая машина может выпускаться каждые полторы минуты», — подчеркнули в ведомстве.

Уточняется, что рядом с автозаводом в данный момент строятся предприятия по выпуску двигателей для машин бренда Haval. Приблизительные сроки окончания строительства — конец 2022 года. Предполагается, что завод обеспечит производство и сборку двигателей для более чем 90% автомобилей Haval в России.

Ранее, 11 августа, китайская компания Haval представила новый кроссовер Cool Dog. Мощность полуторалитрового мотора для полноприводной версии составит 184 л.с. Двигатель работает с 7-ступенчатой автоматической трансмиссией.

3 августа агентство «Автостат инфо» сообщило, что автодилеры России за шесть месяцев 2022 года продали китайских автомобилей на 95,5 млрд рублей. По итогам первого полугодия 2022 года наибольшую выручку среди китайских автомобилей в России показала модель Haval Jolion.