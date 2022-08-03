Китайских машин в России продано почти на 100 млрд рублей

Автодилеры России за шесть месяцев 2022 года продали китайских автомобилей на 95,5 млрд рублей. Об этом 3 августа сообщило агентство «Автостат инфо».

По итогам первого полугодия 2022 года наибольшую выручку среди китайских автомобилей в России показала модель Haval Jolion. Было продано 5757 таких кроссоверов почти на 12 млрд рублей.

В топ-3 лидеров по доходности среди китайских марок вошли две модели марки Chery. Это Chery Tiggo 7 Pro и Chery Tiggo 8 Pro, продажи которых за первые шесть месяцев этого года достигли отметки 5216 и 3131 ед. соответственно. Выручка от реализации Chery Tiggo 7 Pro составила 11,3 млрд рублей, а от Chery Tiggo 8 Pro — 9 млрд рублей.

Четвертое место показал автомобиль Haval F7 — 7,1 млрд рублей, которые удалось выручить за 3131 машину этой модели.

Замкнул топовую пятерку Geely Tugella: 6,7 млрд рублей, которые выручили с продажи 2049 таких автомобилей.

29 июля стало известно, что в РФ набирает обороты тенденция к приобретению подержанных машин китайских марок. Особенно в этом деле преуспели Chery и Geely. Такая тенденция связана с общим увеличением парка китайских автомобилей в России.