Haval полностью рассекретил свой новый кроссовер Cool Dog

Китайская компания Haval представила новый кроссовер Cool Dog. Мощность полуторалитрового мотора для полноприводной версии составит 184 л.с. Двигатель работает с 7-ступенчатой автоматической трансмиссией. Об этом сообщил китайский портал Сarnewschina 11 августа.

Портал отметил, что переднеприводные версии нового кроссовера, который в длину больше 4,5 м, будет доступен с полуторалитровым мотором, отдача которого составляет 150 л.с.

Cool Dog имеет скромно-сдержанную внешность. Центральная консоль выполнена из пластика. Рулевое колесо и сиденья обтянуты кожей.

В салоне расположен экран с информационно-развлекательной системой размером 12,3 дюйма. Помимо встроенной GPS-навигации и других необходимых опций в ней есть TikTok.

Cool Dog оснащен аудиосистемой JVC с 18 динамиками, причем они встроены даже в подголовники машины.

Новинка построена на той же базе, что и кроссовер Jolion, который уже продается в России.

В Китае стоимость машины начинается от 123 800 юаней ($18 400).

9 августа «Автостат» сообщил, что на покупку автомобилей китайских марок жители РФ потратили около 100 млрд рублей. По мнению аналитиков рынка, это составляет 12% всей финансовой емкости рынка в I полугодии 2022 года.