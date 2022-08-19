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В Китае начали принимать заказы на кроссовер Jetour Dasheng

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Фото: Jetour
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На китайском рынке стартовал прием заказов на новый переднеприводный кроссовер Jetour. Марка является суббрендом Chery. Машину решено выпускать в трех модификациях, включая трехмоторный гибрид. Об этом 19 августа сообщило издание Motor.ru.

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Предполагается, что на первом этапе будет доступен вариант с турбомотором объемом 1,6 л мощностью 197 л.с., который будет работать в паре с семиступенчатым «роботом».

По оценке экспертов в машине воедино собраны все кроссоверные тренды: от безрамочной радиаторной решетки до двухъярусной светодиодной оптики и выдвижных дверных ручек. Особо отмечается, что у нового китайского автомобиля количество хромированных деталей сведено к минимуму.

В салоне цифровая панель приборов на восемь дюймов, проекционный дисплей и система распознавания лиц. В будущем компания выведет менее мощную бензиновую версию с отдачей 156 л.с. Кроме того обещан 326-сильный гибрид состоящий из бензинового мотора и двух электродвигателей. Для него заявлен расход топлива в 1 л на 100 км, а запас хода только на электротяге должен составить 100 км.

Цена за базовую версию машины начинается в Китае от 99,9 тыс. юаней (примерно 863 тыс. рублей).

16 августа «Автостат» сообщил, что во II квартале 2022 года доля импортируемых в Россию новых легковых автомобилей китайских брендов выросла до 81%. Среди топ-5 китайских марок значатся Chery, Geely и EXEED.

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