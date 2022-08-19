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Москвичи перестали сообщать о запахе гари и смоге

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Усиленный контроль состояния воздуха продолжает осуществляться на территории Московской области. При этом сообщения о запахе гари и смоге отсутствуют, отмечается в Telegram-канале горхозяйства Москвы.

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«По данным «Мосэкомониторинга», по состоянию на 15:00 концентрации взвешенных частиц не превышают допустимых значений и фиксируются на низком уровне, сообщений от жителей о смоге и запахе гари в столице не поступало», — сказано в сообщении.

Главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец обещал ранее спад жары 19 августа до +23…+28 градусов из-за облачности. Также он отмечал, что ветер сменится 21 августа на южное направление.

Накануне Тишковец обратил внимание на сохранение засухи в лесах и лесополосах, отметив, что любой брошенный окурок или спичка вспыхнет как порох — «всё настолько высушено».

По словам специалиста, если пожары в Рязани продолжатся, дым от них будет направлен в другую сторону. Он может зацепить восток и юго-восток Подмосковья, однако в основном направится на Владимирскую, Костромскую и Ярославскую области.

Накануне, 17 августа, в некоторых районах Москвы зафиксировали дымку и запах гари, которые пришли в столицу из Рязанской области, где горят леса. Дымка, в частности, появилась на западе, юго-западе, а также в центре Москвы. К утру 18 августа она распространилась по всем районам города.

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