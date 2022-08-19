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Залповый ливень накрыл Симферополь
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Залповый ливень накрыл Симферополь

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Фото: РИА Новости/Юрий Лашов
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Залповый ливень накрыл Симферополь. Об этом в пятницу, 19 августа, сообщает корреспондент «РИА Новости».

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Около трех часов дня гроза и залповый ливень начался в Симферополе, в некоторых районах города выпал град. Отмечается, что многие улицы не справились с отведением воды и превратились в реки.

Днем ранее штормовое предупреждение объявили в Крыму из-за ливней. В республиканском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупредили, что 18 и 19 августа в Крыму пройдут сильные ливни, местами осадки будут сопровождаться грозами и усилением ветра до 15–20 м/с.

В управлении МЧС отметили, что такие условия могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах ЖКХ и энергетики. Вероятно увеличение количества ДТП, а также нарушение работы транспорта, на отдельных территориях возможны подтопления.

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