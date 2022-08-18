Штормовое предупреждение объявили в Крыму из-за ливней

В ближайшие двое суток на территории Крыма ожидается ухудшение погодных условий. На полуострове объявлено штормовое предупреждение.

По данным республиканского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 18 и 19 августа в Крыму пройдут сильные ливни. Местами осадки будут сопровождаться грозами и усилением ветра до 15–20 м/с. Об этом сообщает ИА «Крыминформ». Кроме того, ожидается выпадение града.

В управлении МЧС отмечают, что такие условия могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах ЖКХ и энергетики. Вероятно увеличение количества ДТП, а также нарушение работы транспорта. На отдельных территориях возможны подтопления. Местным жителям и туристам напоминают, что нахождение в прибрежной зоне Черного и Азовского морей опасно для жизни.

Ранее штормовое предупреждение на трое суток объявили в Волгоградской области. До 19 августа включительно в регионе ветер может усиливаться до 20–25 м/с, местами пройдут ливни с градом и грозой.