Проверку по факту наезда поезда на мужчину организовали в Коми

В Республике Коми организована проверка по факту наезда поезда на 22-летнего мужчину. Об этом ИА FlashNord сообщили в управлении на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

Инцидент произошел около четырех утра 18 августа на железнодорожном перегоне 55 км второго пикета станции Язель – Усть-Вымь. По данным ведомства, пьяный молодой человек переходил пути в непредусмотренном месте. Машинист заметил его и начала подавать звуковые сигналы, однако полностью наезда избежать не удалось.

Пешеход получил различные травмы и был госпитализирован. Личность пострадавшего установлена, им оказался 22-летний местный житель, уточняет ИА «Комиинформ».

Задержка поезда составила 15 минут. Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

17 августа на железнодорожном перегоне Сыктывкар — Човью поезд сбил 18-летнего молодого человека. Он шел вдоль путей навстречу поезду в наушниках, смотрел под ноги и не заметил локомотив.