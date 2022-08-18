Поезд сбил 18-летнего парня в Сыктывкаре

В Сыктывкаре 18-летний юноша госпитализирован после наезда поезда. Сотрудники линейного управления МВД на транспорте проводят проверку по факту несчастного случая.

Инцидент произошел утром 17 августа на перегоне Сыктывкар — Човью. По данным правоохранительных органов, молодой человек шел вдоль путей навстречу поезду в наушниках, он смотрел под ноги и не заметил локомотив. Машинист подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение. В момент происшествия скорость поезда составляла 10 км/ч, пишет ИА «Комиинформ».

Пострадавший житель Сыктывкара доставлен в реанимационное отделение, он находится без сознания.

В ночь на 2 августа скоростной поезд сбил двух девушек 2003 года рождения в Ставропольском крае. От полученных травм потерпевшие скончались.