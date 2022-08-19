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Bloomberg назвало Румынию самым слабым местом НАТО

Bloomberg: Румыния оказалась самым уязвимым местом на восточной границе НАТО
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Фото: commons.wikimedia.org/Darkone
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НАТО стремится укрепить рубежи на восточной границе, самым слабым местом альянса является черноморское побережье Румынии, пишет Bloomberg 19 августа.

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По мнению западных аналитиков, Черное море является воротами России к Средиземноморью, а также местом для влияния на страны Ближнего Востока и Африки. Для укрепления позиций НАТО около 200 военных альянса проводят инженерные работы в Трансильвании и строят там несколько баз. Запад, следует из сообщения, считает Румынию самым беззащитным местом Европы.

Затраты на строительство объектов альянса составят не менее $12,2 млрд, отмечается в статье. Больше всего денег направлено на зенитно-ракетную батарею с установками Patriot, которую введут в эксплуатацию до конца года.

О том, что в Румынию, Болгарию, Венгрию и Словакию перебросили элитную воздушно-десантную дивизию, стало известно 12 августа. Около 2400 солдат заняли страны восточный фланга НАТО.

8 июня премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала альянс усилить свое присутствие на восточном фланге. Она отметила, что НАТО в срочном порядке нужно перейти от позиции сдерживания к обороне.

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