Bloomberg назвало Румынию самым слабым местом НАТО
НАТО стремится укрепить рубежи на восточной границе, самым слабым местом альянса является черноморское побережье Румынии, пишет Bloomberg 19 августа.
По мнению западных аналитиков, Черное море является воротами России к Средиземноморью, а также местом для влияния на страны Ближнего Востока и Африки. Для укрепления позиций НАТО около 200 военных альянса проводят инженерные работы в Трансильвании и строят там несколько баз. Запад, следует из сообщения, считает Румынию самым беззащитным местом Европы.
Затраты на строительство объектов альянса составят не менее $12,2 млрд, отмечается в статье. Больше всего денег направлено на зенитно-ракетную батарею с установками Patriot, которую введут в эксплуатацию до конца года.
О том, что в Румынию, Болгарию, Венгрию и Словакию перебросили элитную воздушно-десантную дивизию, стало известно 12 августа. Около 2400 солдат заняли страны восточный фланга НАТО.
8 июня премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала альянс усилить свое присутствие на восточном фланге. Она отметила, что НАТО в срочном порядке нужно перейти от позиции сдерживания к обороне.