Приложения авиакомпании Utair приостановят работу с 19 августа

Приложения авиакомпании Utair приостановят свою работу с 19 августа из-за блокировки со стороны Apple App Store и Google Play. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

«Совсем скоро мы расскажем о новых возможностях покупки билетов с мобильных устройств. Покупка билетов, электронная регистрация и все другие сервисы Utair по-прежнему доступны на сайте utair.ru», — говорится в сообщении.

27 апреля сообщалось, что мобильное приложение «Аэрофлота» было удалено из App Store. Авиаперевозчик отметил, что уже установленное приложение на устройства и гаджеты, использующие операционную систему iOS или Android, продолжает стабильно работать. «Аэрофлот» посоветовал пользователям не переустанавливать приложение.

В апреле премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил создать альтернативу Аpp Store и Google Play, которая в случае необходимости заменит американские магазины мобильных приложений. Глава кабмина отметил, что данные платформы могут вскоре перестать работать в России и пользователи не смогут скачивать приложения.

Аpp Store и Google Play начали удалять мобильные приложения российских компаний на фоне введенных Западом против России санкций из-за спецоперации по защите мирного населения Донбасса.