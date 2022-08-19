В Санкт-Петербурге побит температурный рекорд 1941 года

В Санкт-Петербурге 18 августа зафиксировали второй подряд суточный температурный рекорд. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Так, в Петербурге накануне столбики термометров поднялись до отметки +30,6 градуса, что больше предыдущего рекорда более чем на полградуса.

По словам Леуса, показатель температуры на 0,7 градуса превысил достижения 1941 года.

Также четверг, 18 августа, стал самым жарким в Петербурге с начала месяца, отмечает REGNUM.

За день до этого, 17 августа, в Петербурге был обновлен суточный температурный максимум для этого дня. Температура воздуха составила +30,1 градуса. По данным эксперта, предыдущий рекорд был зафиксирован в 2008 году. Тогда температура была на 0,2 градуса ниже — 29,9 градуса, пишет НСН.

Всего с начала лета в Санкт-Петербурге синоптики зафиксировали уже четыре температурных рекорда, два из них пришлись на июль.

Синоптик добавил, что 19 августа петербуржцев также ждет жаркая погода. По его прогнозам, воздух прогреется до +29…+31 градуса, отмечает телеканал «360». Атмосферное давление составит 767 мм рт. ст. Осадков не ожидается.

7 августа ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что суббота, 6 августа, стала в Москве вторым самым жарким днем в текущем летнем сезоне. На базовой метеостанции ВДНХ столбики термометров показали +31,7 градуса, в центре столицы, на Балчуге, было +32,8 градуса. Тишковец уточнил, что для 6 августа за последние 74 года это стало вторым результатом — прежний максимум принадлежит 2010 году, когда в этот день был установлен не только рекорд дня, но и рекорд для всего августа — +37,3 градуса, сообщает агентство городских новостей «Москва».

18 августа в Московской области из-за аномальной жары, ветра и недостаточного количества осадков усилили контроль за состоянием торфяников. Мобильные пункты хранения шанцевого инструмента, размещенные на территории обводненных торфяников региона, приведены в состояние готовности.