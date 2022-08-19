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В Подмосковье из-за жары усилили контроль за состоянием торфяников

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Фото: ТАСС/Максим Шеметов
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В Московской области из-за аномальной жары, ветра и недостаточного количества осадков усилили контроль за состоянием торфяников. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства ЖКХ 18 августа.

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Как рассказал глава ведомства Антон Велиховский, сотрудники службы МОС АВС совместно с эксплуатирующими организациями осуществляют контроль за уровнем грунтовых вод, воды в каналах и накопительных водоемах, а также влажностью торфа в целях оперативного реагирования и своевременного принятия мир по недопущению возгораний на комплексах гидросооружений системы обводнения торфяников региона.

«Ведутся облеты закрепленных территорий обводнения при помощи квадрокоптеров, оборудованных тепловизорами. Ежедневное патрулирование организовано силами МОС АВС и подрядных организаций», — цитирует Велиховского телеканал «360».

По словам министра, мобильные пункты хранения шанцевого инструмента, размещенные на территории обводненных торфяников региона, приведены в состояние готовности.

Особое внимание специалисты уделяют гидросооружениям, которые находятся в Шатуре, Егорьевске, Луховицах и Орехово-Зуеве. В этих и других округах проводится перекачка дополнительных объемов воды из природных источников в гидросооружения системы обводнения торфяников.

В региональном минЖКХ напомнили, что в Подмосковье учтено 1090 месторождений торфа на площади свыше 150 тыс. га. После масштабных торфяных пожаров, произошедших в 2010 году, власти региона разработали и осуществили программу «Экология Подмосковья 2011–2013 гг.», отмечает РИАМО. В ее рамках было спроектировано и построено 76 комплексов гидротехнических сооружений систем обводнения торфяных месторождений общей площадью около 73 тыс. га, сообщает агентство городских новостей «Москва».

ГУ МЧС России по Московской области предупредило о надвигающейся на регион опасности. В ближайшие четыре дня в Подмосковье прогнозируется чрезвычайная пожарная опасность пятого класса, уточняет «Ридус».

19 августа в Мосэкомониторинге сообщили, что воздух в столице стал чище по сравнению с утром предыдущего дня: концентрации загрязняющих веществ снизились до пяти раз, превышений гигиенических нормативов не зафиксировано.

В этот же день руководитель Федерального агентства лесного хозяйства РФ Иван Советников заявил о намерении разобраться с фактом сокрытия местными властями реальных масштабов лесных пожаров в Рязанской области, отмечает телеканал «Звезда». По его словам, процесс начнется после того, как возгорания потушат. В настоящий момент площадь пожаров составляет 6 тыс. кв. м.

В этот же день пресс-служба правительства Рязанской области сообщила, что в регионе вводятся ограничения на проведение охоты в районах, где объявлен режим ЧС. Для ликвидации очагов пожаров в регионе сформирована группировка из 850 спасателей и парашютистов-десантников, оказывается поддержка с воздуха, пишет REGNUM.

Между тем ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков допустил, что ветер может принести запах гари в Москву в выходные, 20 и 21 августа. По его словам, ситуация будет зависеть от продолжающихся пожаров.

Накануне в столице наблюдались запах гари и смог от лесных пожаров в Рязанской области.

Также 18 августа в пресс-службе комплекса городского хозяйства столицы сообщили, что в Москве и Подмосковье аномально жаркая погода продержится еще минимум 10 дней. Согласно данным Гидрометцентра, температура воздуха в Центральной России будет выше климатической нормы на 4–7 градусов. В дневное время до конца этой недели столбики термометров будут доходить до +30 градусов. В последующие семь дней ожидается усиление жары до +33 градусов, пишет НСН.

Все городские службы Москвы переведены на усиленный режим работы.

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