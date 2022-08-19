Suzuki представила для развивающихся стран модель Alto K10

Компания Suzuki Motor представила в Индии ультрабюджетную модель для развивающихся стран — Alto K10. Машина не имеет ничего общего с автомобилем Alto, который выпускается маркой в Японии. Презентация новинки прошла в Индии, там же наладят ее выпуск. Машину будут продавать только на рынках развивающихся стран, Об этом 19 августа сообщил портал Drom.ru.

В основе конструкции модели лежит модифицированная версия платформы Heartect, которая знакома по другим современным моделям Suzuki: Hustler, субкомпактный Swift, компактный Baleno.

Alto K10 будут производить только в кузове пятидверный хетчбэк. Машина оснащается литровым бензиновым мотором Suzuki K10C мощностью 67 л.с. Он может предлагаться либо с 5-ступенчатой механической коробкой, либо с «роботом». Средний расход топлива, по информации компании, составляет чуть более 4 л/100 км.

Портал отметил, что в дорогих версиях нового Alto K10 есть АБС, две подушки безопасности, кондиционер, медиасистема с аудиокомплексом.

Новый Alto K10, как отмечает портал, может стать одним из самых дешевых автомобилей в мире. Цена в Индии за базовую версию составит 399 тыс. рупий (примерно 298 тыс. рублей).

15 августа «Авторевю» сообщило, что индийский внедорожник Mahindra Scorpio выпустили с четвертым по счету рестайлингом за 20 лет производства. Машина утратила полный привод, получила другой двигатель и измененные бамперы, что позволило к названию модели прибавить приставку Сlassic.