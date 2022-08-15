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Mahindra Scorpio пережил четвертый рестайлинг за 20 лет производства

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Фото: MAHINDRA
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Индийский внедорожник Mahindra Scorpio пережил четвертый рестайлинг за 20 лет конвейерного производства. Машина утратила полный привод, получила новые бампера и прибавку к названию Classic. Об этом 15 августа сообщило издание «Авторевю».

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Большая рамная машина Mahindra Scorpio за 20 лет производства в Индии была выпущена тиражом более 800 тысяч единиц. На излете второго десятка лет машину несколько упростили. Внедорожник лишили полного привода, теперь у машины только задний привод.

После рестайлинга автомобиль превратился во вместительный универсал на семь или девять посадочных мест, сообщило издание. В девятиместном исполнении в багажнике вдоль бортов установлен двухместные откидные «лавочки». Аналогичные были в первом поколении «УАЗ» Patriot.

Рестайлинг принес автомобилю новое оперение. Изменили передний бампер с отдельными полосками ходовых огней. У машины другая решетка радиатора, версия Scorpio Classic обрела новую эмблему, которую Mahindra начала использовать в 2021 году. Кроме того в машине новая медиасистема, у нее девятидюймовый экран и операционная система Android.

Под капотом мотор как у более продвинутой версии, Scoprio-N. Турбодизель mHawk второго поколения объемом 2,2 литра выдает 132 л. с. и сочетается с шестиступенчатой «механикой». Коробки-«автомата» в арсенале марки по-прежнему нет.

Издание уточнило, что в Индии новый Scorpio Classic начнут предлагать в конце августа 2022 года. Ожидается, что большой универсал будет стоить менее $15 000 долларов.

22 июля стало известно, что производство автомобилей «УАЗ» подорожало на 32% из-за изменившейся логистики. Полный список замещенных комплектующих на заводе не раскрывают, известно, что в основном это системы безопасности, вакуумные усилители, различные гидроагрегаты и блоки управления двигателем.

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