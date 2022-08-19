Депутаты Краснодара досрочно прекратили полномочия главы города Алексеенко

Краснодарские депутаты досрочно прекратили полномочия мэра Андрея Алексеенко из-за его перехода на другую должность. Об этом в ходе заседания 19 августа сообщила председатель городской думы Краснодара Вера Галушко.

Решение было принято по его собственному желанию.

«В городскую думу Краснодара поступило заявление от главы муниципального образования города Краснодара Андрея Анатольевича Алексеенко о досрочном прекращении своих полномочий по собственному желанию в связи с переходом на другую работу», — заявила Галушко.

В ходе заседания 38 из 49 депутатов решение о досрочном сложении полномочий с Алексеенко было принято единогласно.

Мэр подал заявление накануне, 18 августа. За день до этого появилась информация о том, что он планирует занять должность председателя совета министров администрации Харьковской области.

Андрей Алексеенко стал мэром Краснодара в ноябре 2021 года. До должности градоначальника с октября 2015 года он занимал пост первого вице-губернатора Краснодарского края.