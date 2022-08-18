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Мэр Краснодара Андрей Алексеенко подал заявление об отставке

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Фото: admkrai.krasnodar.ru
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Мэр Краснодара Андрей Алексеенко подал заявление о досрочном прекращении своих полномочий по собственному желанию, следует из распоряжения председателя городской Думы Веры Галушко.

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«В связи с поступлением в городскую думу Краснодара заявления главы муниципального образования город Краснодар А.А. Алексеенко о досрочном прекращении своих полномочий по собственному желанию созвать внеочередное заседание городской Думы Краснодара седьмого созыва 19 августа в 10:00», — говорится в тексте.

Днем ранее в СМИ появилась информация о том, что мэр Краснодара станет председателем совета министров администрации Харьковского области.

Андрей Алексеенко стал мэром Краснодара в ноябре 2021 года. До должности градоначальника с октября 2015 года он занимал пост первого вице-губернатора Краснодарского края.

Часть Харьковской области была освобождена от украинских националистов в ходе российской спецоперации по защите мирного населения Донбасса, начавшейся 24 февраля. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили эвакуацию мирных граждан в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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