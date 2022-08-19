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Болсонару вступил в схватку со снимавшим его блогером

Президент Бразилии Болсонару вступил в схватку со снимавшим его блогером и попытался отобрать телефон
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Фото: Global Look Press/Ton Molina
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Президент Бразилии Жаир Болсонару вступил в схватку с блогером и попытался вырвать его телефон. Об этом в четверг, 18 августа, сообщил канал ABC News.

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Отмечается, что бразильский лидер выступал перед сторонниками возле своей резиденции. В это время блогер Уилкер Леао начал снимать себя на фоне президента и громко называть его «трусом», «бездельником» и «любимцем» фракции «казенного пирога».

По данным телеканала, Болсонару сначала не отреагировал на провокацию и сел в свою машину, однако потом вышел из нее и схватил мужчину за рубашку. В результате охранники оттащили Леао.

«Не снимайте это, не снимайте это. Это его право (протестовать), но он был невежлив», — сказал президент Бразилии своим сторонникам.

После инцидента Болсонару и Леао поговорили пять минут, после чего бразильский лидер вернулся в свой автомобиль.

Ранее, 24 июля, сообщалось, что Болсонару официально выдвинул свою кандидатуру на переизбрание на пост главы республики во время съезда Либеральной партии в Рио-де-Жанейро.

Отмечается, что слоган избирательной кампании Болсонару звучит как «Свобода, правда и вера». В презентации своей кандидатуры он затронул темы борьбы с коррупцией и наркотрафиком, проблемы сексуального образования и легализации абортов.

Сообщается, что соперником Болсонару в борьбе за пост президента будет Лула да Силва, который возглавлял республику с 1 января 2003 по 31 декабря 2010 года. Он представил свою кандидатуру на прошлой неделе.

При этом уточняется, что на текущий момент действующий президент пользуется поддержкой чуть более 30% избирателей, тогда как его оппонент набирает 44% голосов.

Первый тур президентских выборов состоится 2 октября 2022 года.

Жаир Болсонару является 38-м президентом Бразилии с 1 января 2019 года. В 2018 году он вступил в Социал-либеральную партию.

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