Синоптики рассказали о погоде в Москве 19 августа

Облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков ожидается в столице в пятницу, 19 августа. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Согласно прогнозу синоптиков, днем в Москве воздух прогреется до +25…+27 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +14...+16 градусов.

Ветер будет иметь восточное направление, скорость — 6–11 м/с, местами порывы до 15 м/c.

Атмосферное давление составит 755 мм ртутного столба.

В ночь на субботу по области возможен местами небольшой дождь.

18 августа в пресс-службе комплекса городского хозяйства (КГХ) столицы предупредили, что экстремальная жара сохранится в Московском регионе в ближайшие 10 дней.

При этом ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что в ближайшие три-четыре дня погода в Москве вряд ли поможет в ситуации с запахом гари и смогом, положение дел изменится мало.