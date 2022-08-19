Уровень воды в священной реке Иордан сократился из-за конфликта в регионе

Из-за арабо-израильского конфликта, а также многолетнего забора воды для бытовых и сельскохозяйственных нужд уровень воды в священной реке Иордан существенно снизился. Об этом пишет 18 августа Associated Press (AP)

«Низовья реки Иордан сегодня скорее очень скудны, чем могучи. Ее убывающая вода выглядит вялой, тускло-коричневато-зеленого оттенка», — говорится в статье.

Уточняется, что река, в которой, согласно Библии, крестился Иисус, обмельчала из-за ряда факторов. Одной из них является арабо-израильский конфликт.

«Это определенно жертва конфликта. Это жертва людей, потому что это то, что мы, люди, сделали с рекой, в основном, и теперь, добавив ко всему этому, это жертва изменения климата», — приводятся в материале слова иорданского директора EcoPeace Middle East, который объединяет иорданских, палестинских и израильских защитников окружающей среды.

В пример автор статьи приводит участок реки, который был враждебной границей между некогда воюющими между собой Израилем и Иорданией. Также отмечается, что речные воды отделяют Иорданию на ее восточном берегу от оккупированного Израилем Западного берега, захваченного Израилем в войне 1967 года.

Кроме того, защитники окружающей среды в течение многих лет настаивали на том, что нижняя часть Иордана, которая протекает к югу от Галилейского моря, находится под особой угрозой из-за десятилетий забора воды для сельского хозяйства и бытовых нужд, а также из-за загрязнения.

Конфликт между Палестиной и Израилем обострился в начале мая 2021 года. Беспорядки и протесты спровоцировало то обстоятельство, что израильские власти начали выселять арабские семьи в Восточном Иерусалиме.

Палестино-израильский конфликт как часть арабо-израильского противостояния начался в середине прошлого века и продолжается до сих пор. В настоящее время палестинцы в рамках процесса мирного урегулирования с Израилем, который приостановлен, требуют, чтобы будущие границы между двумя суверенными государствами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями.

Они надеются создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим хотят сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.